Ouderraad SIGO Eernegem organiseert fuif om project met sociaal doel te financieren

Directeur Koen Neuvroen: “De ouderraad is een heel actieve groep die meedenkt over het beleid en ook de focus wil leggen op het sociaal karakter en rol van de school en omgeving. Twee jaar geleden speelden ze met het idee om een activiteit te organiseren in het kader van de kansarme gezinnen in Eernegem. Na heel wat gesprekken met externe instanties van zowel binnen als buiten de gemeente merkten ze vlug op dat ze met hun idee de doelgroep moeilijk zouden bereiken. Niemand zou immers zijn kind op de bus zetten wetende dat dit project georganiseerd wordt voor de kansarmen. Dus werd het plan tijdelijk opgeborgen.” Vorig jaar kwam het sociaal doel terug op tafel en daarbij rees het idee om een mini-survivalweekend te organiseren voor alle leerlingen. “Aangezien we op een school ook een percentage kansarme leerlingen hebben, zullen we hen zo wel kunnen bereiken.”

Sponsoring door lokale bedrijven

“Om zo’n organisatie op poten te zetten is er een budget nodig en daarom hebben we onze plannen toegelicht aan enkele lokale bedrijven die enthousiast waren om het project financieel te ondersteunen”, zegt Xavier Jonckheere die voorzitter is van de ouderraad. “Op zaterdag19 november is er dus de SIGOE Fuif in De Klokkenput. Het vipgedeelte dat we daaraan koppelen valt duidelijk in de smaak bij de firma’s en de ouders. Oorspronkelijk dachten we aan 100 vips maar dat aantal liep binnen de week op tot 175. Alle vips krijgen een aperitief met een waaier van warme en koude hapjes.”

Tijdens de SIGOE Fuif in De Klokkenput is er ook een kidsparty. Xavier: “Hiervoor willen we vooral alle jongeren bereiken die nog niet ‘fuifgerechtigd’ zijn. Deze party loopt van 19 tot 21 uur en momenteel zitten we bijna aan 100 kids.” Ook de verkoop van de fuif zelf loopt vlot. “Natuurlijk hopen we veel jongeren te bereiken zodat we met de winst een uitgebreid pakket van activiteiten kunnen aanbieden aan onze leerlingen tijdens het geplande weekend.”

Een ticket voor de SIGOE Fuif op zaterdag 19 november in De Klokkenput in Eernegem kost 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Tickets zijn te verkrijgen via fuifsigoe@sigo.be of in Sigo Eernegem tijdens de schooluren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.