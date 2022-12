Organisatoren van evenementen en activiteiten in Ichtegem kunnen voortaan hun aanvraag online indienen

“Iedereen die een evenement wil organiseren op het openbaar domein (ongeacht het aantal deelnemers) of die een publiek toegankelijke activiteit voor meer dan 100 personen in een gemeentelijk gebouw of op privaat domein wil organiseren, moet daarvan een melding maken bij het lokaal bestuur”, schetst schepen van evenementen, Geert Vandaele. “Op vandaag gebeuren deze aanvragen aan de hand van een formulier dat je vindt op de gemeentelijke website. Je kan het, eenmaal ingevuld, op papier of via mail aan onze diensten bezorgen”.

Evenementenloket

“Deze procedure is erg omslachtig en vaak moet er nog veel over en weer gemaild en gebeld worden om alle informatie te verzamelen. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk wie er wel en wie geen melding dient te maken”, aldus Geert Vandaele. “Vanaf 1 januari 2023 schakelen we daarom over naar een volledige digitalisering via het platform EagleBe, een evenementenloket dat de aanvraag en verwerking voor de indieners en de administratie fel vergemakkelijkt. Via onze website kom je rechtstreeks op dit platform terecht, waar je in enkele stappen een volledige digitale melding kunt maken van je evenement of activiteit. Via het platform krijg je bijvoorbeeld onmiddellijk een melding wanneer een bepaalde locatie al bezet is voor een ander evenement of je wordt in contact gebracht met de dienst communicatie om je activiteit te laten opnemen in de BEIblijver, bijvoorbeeld. Snel, efficiënt en duidelijk voor alle partijen”.