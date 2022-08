Organisatoren Plectrum Festival blikken tevreden terug op voorbije editie: “Na 18 jaar hebben we eindelijk onze stek gevonden”

Vorige week nog verklaarde Deprez in een babbel met onze krant dat de editie dit jaar een nieuwe start betekende voor het team dat zijn schouders zet onder dit festival. “De bezoekers vonden ons nieuw terrein heel verrassend: je rijdt eerst op een grote parking en daarna kom je via een soort van doolhof terecht in een cirkel van mais. Volgend jaar zullen we dit concept dus zeker behouden. Het was nu heel veel werk om het terrein klaar te stomen maar we hebben ontzettend veel geleerd daaruit.” De kans is groot dat het festival gespreid blijft over 2 dagen want er wordt zelfs overwogen om op zaterdag vroeger te beginnen door 2 extra groepen toe te voegen aan de affiche. Op vrijdag wil de organisatie het accent blijven leggen op de Belgische metalscene. “Ik zou heel graag de Evil Invaders naar Ichtegem krijgen want dat is een iconische band.”