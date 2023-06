Openluchttalkshow en tweedaagse expositie ‘In het wiel van Richard’

Oostendse Haard viert 100 jaar sociaal wonen met inhuldi­ging van woonpro­ject. “Woningen werden grondig gereno­veerd én voorzien van zonnepane­len”

Het Westerkwartier is de bakermat van de sociale huisvesting in Oostende. Anno 2023 is het precies 100 jaar geleden dat de eerste bewoners hun intrek genomen hebben in sociale woningen van De Oostendse Haard. Op die verjaardag werd het project Windroos ingehuldigd, met zowel gerenoveerde als nieuwbouwwoningen. Het zijn ook de eerste sociale woningen in Oostende met zonnepanelen.