Openluchtrommelmarkt in Eernegem

NET OPEN. Tom en Kim openen woensdag Restobar Verne: “Keuken van restaurant­ni­veau, maar lossere en ongedwon­gen sfeer”

Dik een jaar nadat de Verne de deuren sloot, heropent de populaire Roeselaarse horecazaak op woensdag 9 augustus de deuren. Dit keer niet als café, maar als restobar. Nieuwe zaakvoerders zijn Tom Desmet (43) en Kim Verhaeghe (37) die tot corona restaurant Puur Genieten runden in Torhout. “We willen iets brengen dat er nog niet is in Roeselare”, zeggen Tom en Kim die ons alvast lieten likkebaarden.