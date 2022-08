Openingsuren recyclagepark Ichtegem aangepast omwille van hitte

Vrouwen met durf organise­ren Ribbetjes­feest in Ichtegem: “Ook in onze gemeente is er verdoken armoede”

Op zaterdag 20 augustus organiseren de Vrouwen met Durf een nieuwe editie van hun traditionele Ribbetjesfeest in de Sporthal, langs de Keibergstraat, in Ichtegem. De opbrengst wordt gebruikt om lokale kansarme mensen ondersteunen. Voorzitster Agnes Deman windt er geen doekjes om: “Ook in onze gemeente is er verdoken armoede en vaak zijn de kinderen daarvan de dupe.”

