Ook gemeentebestuur Ichtegem ziet energie-, personeels- en bouwkosten fors stijgen: “We gaan de belastingen niet verhogen want de inwoners mogen hier niet de dupe van zijn”

Oudenburg Jeugdraad zoekt nieuwe leden

De Oudenburgse jeugdraad is op zoek naar nieuwe leden om het huidige team van enthousiaste jongeren uit te breiden. “De jeugdraad is een adviesraad voor jongeren in Oudenburg. Als je graag invloed wil hebben op het jeugdbeleid in Oudenburg, dan is de jeugdraad de ideale manier om dat te bereiken”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld).

28 juni