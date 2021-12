Ongezien: marktkramer (61) probeert iedereen op te lichten met vals bewijsmateriaal na dodelijk ongeval én schoffeert nabestaanden in rechtbank: “Hoe durf je?! Geen greintje respect heb je”

Eernegem“In mijn lange carrière heb ik dit nog nooit meegemaakt. Je houding is beneden alle peil. Ik kan er niet bij. En dat in zo’n tragisch dossier ...” Het Openbaar Ministerie haalde zwaar uit naar een marktkramer (61) uit Eernegem die zich moest verantwoorden voor het ongeval waarbij Willy Vanhoutte (82) om het leven kwam. Spijt toonde E.W. evenwel niet, integendeel. Met vals bewijsmateriaal probeerde hij de verzekeringsmaatschappij én de rechtbank op te lichten, hij schoffeerde de nabestaanden en van schuldinzicht was al helemaal geen sprake. “Ik zal maar zwijgen voor ik nog dingen zeg die ik beter niet zou zeggen”, verbaasde hij de volledige rechtszaal.