OCMW Ichtegem koopt woning in Abdijstraat: dossier zorgt voor felle discussie en oppositie onthoudt zich tijdens de stemming

Net voor de bespreking van het punt startte, verliet schepen Willy Hosten (W.I.T.) de zaal. Gemeenteraadslid Karl Bonny (CD&V) vroeg wat hier de reden voor was en burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) antwoordde dat het huis eigendom was van een familielid van de schepen. Dat was duidelijk niet naar de zin van CD&V die zich ook vragen stelde bij het feit dat de woning vorig jaar ook al eens te koop stond tegen een lagere prijs. “Toen het huis de eerste keer te koop kwam, hebben we een officiële schatting laten maken. Er werd daar bovenop geboden en die private partij die het huis kocht, heeft het pand volledig gerenoveerd waarna hij het in juni 2022 te koop aanbood. Wij hebben in augustus opnieuw een schatting laten uitvoeren en de waarde werd vastgesteld op 267.000 euro terwijl de vraagprijs 274.000 euro bedroeg. Ik denk dat dit dus zeer correct verlopen is”, repliceerde Cobbaert. Voormalig burgemeester Bonny die nu in de oppositie zetelt, reageerde opnieuw: “Het is eigenaardig en ik zou daar voorzichtiger in zijn om elke verdachtmaking uit te sluiten.” Schepen Jan Bekaert (W.I.T.) en partijgenoot van Hosten was duidelijk niet opgezet met die kritiek en reageerde: “Uw insinuaties storen mij. Willy heeft pas gezien dat het huis van zijn eigen broer was op het moment dat we het gingen kopen.” Uiteindelijk onthielden de voltallige CD&V fractie en gemeenteraadsleden Ann Deseintebein (Vooruit) en Patrik Wellekens (Vlaams Belang) zich toen er gestemd werd over de aankoop.