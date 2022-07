Na succes van vorig jaar: nieuwe fietsfotozoektocht in Ichtegem

“Je zou het haast vergeten, maar vorig jaar zaten we nog min of meer vast aan onze coronazomer”, vertelt schepen van sport, Tina Ledaine. “In Ichtegem gingen we dan ook op zoek naar coronaveilige dichtbij-activiteiten voor onze inwoners. Eén van die activiteiten was een fietsfotozoektocht doorheen onze 3 deelgemeenten. En dat was een schot in de roos: maar liefst 184 deelnameformulier werden ingediend in 2021. Er werden 10 sportieve prijzen uitgereikt.” “Onder het motto ‘never change a winning team’ vonden de dienst sport en WTC Blijf Jong elkaar dit jaar opnieuw. De uitkomst: een nieuwe fotozoektocht van 26,4 kilometer”, gaat de schepen van sport verder.

Je kan ook dit jaar starten in zowel Eernegem, Ichtegem als in Bekegem doordat de fietszoektocht wordt bewegwijzerd door de verschillende fietsknooppunten. “Deelnemen is simpel en kan tot en met 15 september”, weet Tina Ledaine. “Kom jouw gratis deelnameformulier ophalen in het administratief centrum, in onze bibliotheken of download het via www.ichtegem.be. Zoek de objecten die je langs het parcours tegenkomt, dien je ingevuld formulier in bij onze bibliotheken en maak kans op een mooie Ichtegemse prijs! En vergeet vooral ook niet te genieten”, knipoogt Ledaine