Muzikale affiche voor kermisweekend Ichtegem is bekend

Voordracht over ecologisch en duurzaam tuinieren

Op donderdag 9 maart kan je in Dorpshuis De Ster in Ichtegem van 19.30 tot 21.30 uur naar een voordracht over ecologisch en duurzaam tuinieren. Spreker is Jan Vanwijnsberghe. Niet-leden van Tuinhier Ichtegem betalen 3 euro, leden mogen gratis binnen.