Minivoetbal Home Design Eernegem organiseert wijnproefavond

Kust PFAS aangetrof­fen in zeeschuim aan onze kust: “Kinderen gaan er best niet mee spelen”

Onderzoek in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid toont aan dat PFAS aanwezig is in wisselende concentraties in zeeschuim. Kustgangers hoeven zich volgens het agentschap evenwel geen zorgen te maken. Zolang je het zeeschuim niet in grotere hoeveelheden inslikt of er langdurig contact mee hebt, is het risico op te veel opname van PFAS zeer beperkt. “Maar het is wel aan te bevelen om het zeeschuim niet in te slikken en kinderen niet te laten spelen in het zeeschuim", zegt woordvoerder Joris Moonens.

1 februari