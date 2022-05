Man neergeschoten door politie na oproep voor moeilijkheden in woning in Eernegem

De schietpartij gebeurde volgens onze informatie in de omgeving van de Kapelhoek in Eernegem. De politie werd er omstreeks 4 uur opgeroepen voor moeilijkheden in een woning. Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat de agenten niet gewenst waren door de verdachte. Hij gedroeg zich meteen weerspannig en bleek volgens onze informatie gewapend te zijn. Hij weigerde zich over te geven aan de politie en stelde zich dreigend op. Wat volgde was volgens onze informatie een kat-en-muisspelletje, waarbij de verdachte zich dreigend bleef opstellen. In de buurt van zijn woning werd hij uiteindelijk geneutraliseerd door de aanwezige politie. Dat gebeurde door het lossen van een schot. Dat laatste bevestigt burgemeester Lieven Cobbaert, die zich verder niet uitspreekt over de aard van de interventie. Ook bij de politiezone Kouter geven ze geen commentaar.