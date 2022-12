Man kraakt zeilboot en maakt zusje wijs dat die van hem is: “Door zijn vervroegde vrijlating was hij op zoek naar onderdak”

Eernegem Basis­school met 300 leerlingen ontruimd na gaslek: “Kleinste kinderen blijven in warmere sporthal”

Zo’n 300 leerlingen van een basisschool in Eernegem zijn dinsdagmorgen geëvacueerd na een gaslek. De kinderen worden in de sporthal opgevangen. Het gaslek is gedicht, maar voor de allerkleinsten bleek het op school nog te koud.

