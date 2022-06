Man (47) die neergeschoten werd door politie blijft in de cel: "Hij ontkent dat hij politie aangevallen heeft met een wapen”

EernegemDe 47-jarige man die vorige week door de politie werd neergeschoten in de tuin van z'n woning in Eernegem, blijft een maand langer in de cel voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting van de raadkamer, omdat hij een operatie had ondergaan. “Hij is erg onder de indruk”, zegt z'n advocaat.

De lokale politie Kouter werd vrijdagnacht rond 4 uur naar de woning van de veertiger geroepen in de Kapelhoek in Eernegem. De man woont er samen met z’n vrouw en twee kinderen, maar die zouden op dat moment niet aanwezig geweest zijn. Hun echtgenoot en vader zorgde voor moeilijkheden en kon de komst van de politie maar matig appreciëren. Hij stelde zich weerspannig op en zou ook een namaakwapen bij zich gehad hebben. De verdachte weigerde zich over te geven en in z’n tuin ontstond een kat- en muisspelletje met de agenten. Uiteindelijk losten zij één of meerdere schoten om de weerspannig man te neutraliseren.

Eerste keer in gevangenis

De Eernegemnaar werd geraakt in z'n onderarm en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Maandag besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden op verdenking van gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. De verdachte werd meteen overgebracht naar de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand. De veertiger was niet op de zitting aanwezig. “Hij onderging gisteren immers nog een operatie aan z’n arm”, zegt z’n advocaat Hannes Colpaert. “De feiten hebben een serieuze indruk nagelaten op mijn cliënt. Hij hoopt zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen.”

De verdediging drong voor de raadkamer aan op een voorwaardelijke vrijlating, maar de voorzitter ging daar niet op in. Over wat er precies misliep in de tuin van de man, wil zijn advocaat niet veel kwijt. “Mijn cliënt betwist wel dat hij de politie actief heeft aangevallen met dat wapen”, stelt meester Colpaert. “Voor het overige wachten we de rest van het onderzoek af.” Het zou alvast de eerste keer zijn dat de Eernegemnaar achter de tralies zit. “Hij heeft z’n hele leven gewerkt en had tot nu nooit de binnenkant van een cel gezien. Hij is er niet goed van.” De verdediging beraadt zich nog over een eventueel beroep tegen de beslissing van de raadkamer.

