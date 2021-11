Man (47) betrapt vrouw met vermeende minnaar en steekt hem in de rug: “Compleet misverstand”

Jabbeke Iconische Jaguar keert na wereldre­cord in 1953 op E40 even terug naar Jabbeke

Een sportwagen van enkele miljoenen euro’s, die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Jabbeke, was even weer te bewonderen in de gemeente. De Jaguar XK120 in kwestie zette in 1953 een wereldrecord neer door 277,47 kilometer per uur te rijden op de E40. Hij keerde afgelopen weekend terug naar Jabbeke voor enkele fotoshoots.

28 oktober