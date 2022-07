Lokaal bestuur van Ichtegem past subsidiereglement voor wielerkoersen in zijn gemeente aan: “We willen de organisatoren een hart onder de riem steken”

Ichtegem Ichtegem krijgt subsidie van Provincie West-Vlaanderen voor renovatie omgeving naast De Klokkenput in Eernegem

In het najaar van 2021 deed de Provincie, in het kader van het Herstelfonds, een projectoproep om ontmoetingsplekken in West-Vlaanderen te creëren. De oproep werd gelanceerd met Europese middelen uit het Herstelfonds en wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de VLM en de Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir. De Provincie kreeg hierop 90 ideeën en 34 projectaanvragen binnen, waarvan er 28 projecten een positief advies kregen. Vanwege de beperkte middelen zullen 24 projecten effectief financiële steun krijgen. Zo kan het lokaal bestuur van Ichtegem rekenen op een subsidie van 27.949 euro voor de omgeving van De Klokkenput.

29 juni