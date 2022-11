Lokaal bestuur Ichtegem ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

IchtegemDe Ichtegemse gemeenteraad onderschrijft het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Het lokaal energie- en klimaatpact is de vertaalslag van hoe de Vlaamse Overheid en lokale besturen de handen in elkaar kunnen slaan om lokale projecten tot uitvoering te brengen.

“Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (kort LEKP 2.0) geeft een vervolg aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact van 2021”, kadert schepen van milieu Celesta Muylle. “Het bevat een aanscherping van de klimaatambities die in LEKP 1.0 werden vooropgesteld en dat we ook eerder al ondertekenden. Dit in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het Fit for 55-pakket.”

Het LEKP 2.0 volgt dezelfde principes als het LEKP 1.0. “Dat betekent eigenlijk concreet dat de vier zogenaamde ‘werven’ waaruit het LEKP 1.0 bestond, verder aangescherpt worden. Zo is het onder andere de bedoeling om 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden te realiseren tegen 2030. Voor Ichtegem gaat dat over 163 renovaties”, aldus Celesta Muylle.

“De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd naar -55% tegen 2030 en de primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023”, voegt Celesta eraan toe. “Daarnaast zullen we ook klimaattafels organiseren en 1,5 in plaats van 1 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners tegen 2030 realiseren. Dat gaat in onze gemeente over 210 laadequivalenten”, besluit de Ichtegemse milieuschepen. “Uitdagende doelstellingen, maar eveneens noodzakelijke doelstellingen waar we ons als gemeente 100% voor zullen engageren”!

