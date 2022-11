Lokaal bestuur Ichtegem neemt culturele reglementen onder de loep: aanvragen van subsidies wordt eenvoudiger

“Onze dienst cultuur nam 4 belangrijke subsidiereglementen onder de loep”, stelt schepen van cultuur Celesta Muylle. “Naast een actualisering van de verschillende subsidievoorwaarden gingen we ook naar onze interne werking kijken en stelden we ons de vraag: waar kunnen we efficiënter tewerk gaan, zowel voor de aanvragers als voor de verwerking. Dat leverde verschillende wijzingen op. Zo hebben we bijvoorbeeld alle aanvragen gedigitaliseerd, zodat dit niet meer omslachtig op papier hoeft te verlopen”.

Subsidiereglement muziekscholen

“Het oorspronkelijke reglement voor de muziekscholen dateert van mei 2015”, kadert Celesta Muylle. “De belangrijkste wijziging die we doorvoeren is dat dit reglement nu zijn eigen erkenningsvoorwaarden heeft. Voordien volgden de muziekscholen de erkenningsvoorwaarden diegehanteerd werden voor de socio-culturele verenigingen, wat natuurlijk niet logisch is want de werking is volledig anders”.

“De subsidie voor de jubilerende verenigingen werd de laatste keer gewijzigd toen we overstapten van frank naar euro, kun je nagaan”, zegt de Ichtegemse cultuurschepen. “Een wijziging was dus dringend aan de orde”. Concreet werden de subsidiebedragen verhoogd. Celesta verduidelijkt: “Verenigingen die minimum 25 jaar bestaan kunnen een subsidie aanvragen. Voor een 25-jarig bestaan is dit € 125, 50 jaar is € 250, 75 jaar geeft recht op € 375, 100 jaar is € 500 en elk volgend 25-jarig jubileum geeft opnieuw recht op € 500. Een mooi extraatje dus! Het voorzien van een feestelijke receptie werd eveneens opgenomen in dit reglement.”

Buurtfeesten, wijkkermissen en grote kermissen

“Voor dit reglement hebben we ons vooral toegespitst op de vereenvoudiging van de procedure om bewijsstukken aan te leveren voor de uitbetaling van de subsidie”, aldus schepen van evenementen en kermissen, Geert Vandaele. “Zo moest je tot voor kort het aantal aanwezigen op je buurtfeest individueel op een lijst aan ons doorgeven. Nu volstaat fotomateriaal als bewijs”.

“Tot slot namen we het subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels-/horeca en jeugdhuizen onder loep. Hier is de meest opmerkelijke wijziging dat de voorwaarden duidelijk worden opgesomd en dat er geen cumulatie meer mogelijk is met andere reglementen”, besluit Geert Vandaele.

