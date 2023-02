Lokaal bestuur Ichtegem maakt de 3 winnaars bekend van het Burgerbudget 2022

MIJN DORP. Mario Goes (45), bezieler van SOS REPTIEL: “Ik hoop dat de Torhout­baan wat veiliger gemaakt wordt”

Als kind groeide Mario Goes (45) op in Bredene. Later ging hij met zijn vriendin samenwonen in Zuienkerke, maar 3 jaar geleden verhuisden ze naar Ichtegem, waar hij nu bezig is aan de bouw van zijn opvangcentrum SOS Reptiel, het eerste officiële Vlaamse opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en terrariumdieren, dat gevestigd is langs de Torhoutbaan. Wij gingen er eens langs.

29 januari