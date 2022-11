Leerlingen uit Sint-Andries verzamelen kinderspullen voor Ichtegemse gezinnen die in armoede leven

De sociale dienst van Ichtegem geeft al enkele jaren op rij een infonamiddag aan de leerlingen uit dit specialisatiejaar in het kader van de lessen ‘Armoede bij kinderen’. Hierin wordt gepraat over hoe kinderarmoede (on)zichtbaar is, hoe er mee om te gaan en wat de impact is op de kinderen en ouders. De voorbije weken lanceerden de leerlingen een actie rond De Warmste Week van Studio Brussel, die dit jaar in het teken van kansarmoede staat.

“We waren onder de indruk van de hoeveelheid materiaal die we kregen”, zegt Ilse Spillier, teamverantwoordelijke van de sociale dienst in Ichtegem. “Door de stijgende levensduurte en de energiecrisis merken we dat de vraag naar financiële en materiële hulp ook in onze gemeente sterk toegenomen is. Deze schenking is dus meer dan welkom. Langs deze weg willen we de leerlingen en hun school bedanken.”