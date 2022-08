Laat je fiets gratis labelen door de lokale politie

Bij een fietsregistratie wordt jouw rijksregisternummer op het frame van je fiets aangebracht. Op die manier kan je fiets altijd aan je identiteit gekoppeld worden en is het gemakkelijker om te bewijzen dat het jouw eigendom is. Ook is een gelabelde fiets minder aantrekkelijk om te stelen omdat zo’n fiets moeilijker is om door te verkopen. Op 7 september kan je terecht op drie verschillende locaties: van 10.30 tot 12 uur in Huis Dekeyser in Ichtegem, 13.30 tot 15 uur in het politiebureel in Eernegem en van 15.30 tot 17 uur in De Kouter in Bekegem. Meer info vind je op Facebook.