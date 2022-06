Kopjesdagen in Eernegem met veel kinderanimatie en muzikale optredens

Eernegem Man (47) die neergescho­ten werd door politie blijft in de cel: "Hij ontkent dat hij politie aangeval­len heeft met een wapen”

De 47-jarige man die vorige week door de politie werd neergeschoten in de tuin van z'n woning in Eernegem, blijft een maand langer in de cel voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting van de raadkamer, omdat hij een operatie had ondergaan. “Hij is erg onder de indruk”, zegt z'n advocaat.

3 juni