Kinderen ontdekken kunstambachten in Ichtegem

Een van de standhouders was Nathalie Lapere uit Veldegem. Ze kreeg onder meer Mattijn Claes (7) uit Ichtegem over de vloer die graag wou leren hoe hij aan de slag moet gaan met de Japanse kunstvorm Kumihimo. “We vinden dit een heel tof initiatief. Deze zomer waren we op een kunstmarkt in Nieuwpoort en nu is het natuurlijk heel leuk dat we in onze thuisbasis naar een gelijkaardig evenement kunnen komen. Onze zoon is heel creatief en hij zal hier vandaag diverse workshops volgen”, vertelt de mama van Mattijn.