Kinderen krijgen voeling met de zorg tijdens ontdekkingsdag in Hof Demeersseman

Tijdens Kids@Work maakten de kinderen kennis met Hof Demeersseman en kozen ze volledig zelf welke job ze bijwoonden. De opties voor die keuze waren uitgebreid: de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de verpleegkundige, de zorgkundige, de afwas, de kok, de keukenhulp, de brasseriemedewerker, de animatie, de kinesist, de ergotherapeut en veel meer heetten hen allemaal welkom. “De kinderen en kleinkinderen van alle teamleden mochten een kijkje komen nemen bij ons. Ze konden eens meedraaien met mama of papa in de zorg. Ook kinderen buiten ons team waren van harte welkom. Zo kregen ze een goede voeling met de zorg”, aldus Eline Pollet, directeur van Hof Demeersseman.

Naast de leerrijke kennismaking met de jobs in het woonzorgcentrum, voorzag Hof Demeersseman ook randanimatie voor de kinderen. Zo bood De Brasserie een gratis ijsje aan, was er de mogelijkheid om op een springkasteel in de tuin te spelen en kwam er een shminkster langs. Op die manier bezorgde Hof Demeersseman de kinderen een onvergetelijke dag.