Kijk griezelfilm ‘De Gebroeders Schimm’ in de bib

Tijdens ‘Halloween in de bib’ kan je samen griezelen met ‘De Gebroeders Schimm’. Last van spoken, klopgeesten of paranormale pest? De Gebroeders Schimm helpen je uit de nood. De professionele spokenjagers vangen alle monsters en sluiten ze voorgoed op in de kast, kelder of onder het bed. Tot de broers dankzij het eigenzinnige meisje Lilith een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel op het spoor komen. Samen met Lilith en haar vrienden gaan de Gebroeders Schimm het gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan te lijf: het monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt.