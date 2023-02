Ketting met as van overleden baby Omélie teruggevonden: “Een enorme opluchting”

voetbal jupiler pro league Fraser Hornby (KV Oostende) is terug na lang blessure­leed: “Het knaagde om opnieuw op het veld te staan”

KV Oostende kan vrijdagavond opnieuw beroep doen op Fraser Hornby (23). De Schotse spits was enkele maanden out met een vervelende blessure, maar liet met een assist op Kortrijk zien een belangrijke rol te kunnen spelen in de degradatiestrijd. “We moeten blijven geloven dat een driepunter tegen Anderlecht mogelijk is.”

2 februari