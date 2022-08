Katapultclub Bekegem trots op sterke prestatie van één van zijn vrouwelijke leden: “Guida behaalde zilver op het Europees Kamioenschap”

De meesten onder ons hebben in hun jeugdjaren wel eens met een katapult geschoten maar minder bekend is dat er ook een sport en competitie is in Vlaanderen rond de schietlap. 1 van de 6 clubs heeft zijn thuisbasis in Bekegem. De voorbije 14 jaar heeft Daniël zich met hart en ziel ingezet voor zijn vereniging en dat loont want momenteel hebben ze 2 Belgische kampioenen in huis: Maurice Schollier uit Varsenare en Claude Delplancke uit Bredene. “Ons jongste lid is 6 jaar en onze ouderdomsdeken is er 78. We trainen 2 keer per week: op woensdag -en zaterdagavond bij mij thuis in de Zilverstraat.”