Karl Bonny (CD&V) haalt uit naar Schepen Muylle (W.I.T.) tijdens discussie over Huis Anna Mahieu: "De inwoners zullen u hier op afrekenen”

IchtegemHuis Anna Mahieu, dat gelegen is in de Westkerkestraat in Eernegem en eigendom is van de gemeente, heeft in het verleden al voor flink wat politieke discussies gezorgd. Dat was gisterenavond niet anders tijdens de gemeenteraadszitting in Ichtegem. Voormalig burgemeester Karel Bonny (CD&V) vindt dat de huidige meerderherheid dringend een oplossing moet zoeken voor het historische pand dat in een zeer slechte staat is.