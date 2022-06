Kampioen VC Ichtegem gelauwerd door lokaal bestuur

Jabbeke “Zelfs een dorps­school ligt pal in zoekzone voor hoogspan­nings­lijn: te gek voor woorden”

In Stalhille (Jabbeke) is dinsdag actie gevoerd tegen de komst van het hoogspanningsproject Ventilus. De bezorgdheid onder de inwoners stijgt, want Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) zal heel binnenkort een beslissing nemen over het omstreden project.

23 juni