Jolien (30) onderzocht de invloed van windmolens op pladijs: “Ik wil de wetenschap op een leuke manier overbrengen naar het brede publiek”

Na de dood van z'n petekindje ‘Stoere Wout’ loopt Steve (49) nog harder voor de strijd tegen kanker: "Wout kijkt voortaan mee vanop mijn schouder”

“Wout heeft gevochten als een beer, maar zijn lichaam was op.” Vlak voor de zomer verloor Jabbekenaar Steve Willaert (49) z’n petekindje. ‘Stoere Wout’ stierf op 12-jarige leeftijd aan een zeldzame kanker. Zijn peter had eerder al z’n vader verloren aan de vreselijke ziekte en vond in het lopen niet alleen een uitlaatklep, maar ook een manier om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Een benefiet in de vroegere school van Wout moet nu extra centen in het laatje brengen.