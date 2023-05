Johan Verminnen geeft concert in Bekegem

Oppositie boort vooront­werp Dorpshuis Ichtegem in de grond: “Met zo'n schets kunnen wij toch geen degelijk oordeel vellen?”

De stemming over het voorontwerp van het nieuwe Dorpshuis in Ichtegem heeft de gemoederen tijdens de gemeenteraadszitting hoog doen oplaaien. Zowel CD&V als Vooruit is niet te spreken over de tekening, die volgens hen veel te vaag is. “Dit wordt hier op tafel gegooid in de hoop dat we het snel zouden goedkeuren”, beet Karl Bonny (CD&V) van zich af. Burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) weerlegde de kritiek.