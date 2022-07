Inzittenden hebben veel geluk na crash van wagen in gracht

Ichtegem Wegenwer­ken in de Aartrijke­straat en Ganze­straat in Eernegem

Door onvoorziene omstandigheden wordt de aanleg van de fietssuggestiestroken in de Aartrijkestraat in Eernegem verdergezet op maandag 11 en dinsdag 12 juli. Het parkeerverbod langs beide kanten van de weg tussen 7 uur en 17 uur blijft van toepassing. Er is doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen. Tijdelijk kan er kort hinder zijn afhankelijk van waar de fietssuggestiestroken aangelegd worden.

