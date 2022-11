Infoavond rond energiezuinig verwarmen in de bibliotheek van Eernegem

Woonpunt is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeentes Ichtegem, Gistel, Jabbeke en Oudenburg waar je terechtkan met vragen over of begeleiding bij woongerelateerde thema’s. “Vanuit het lokaal bestuur Ichtegem stelden we een energie-actieplan op, waarin we een luik voorzien rond sensibilisering”, vertelt Tina Ledaine, schepen voor Woonbeleid. “Met de hoge energiekosten in het achterhoofd, vroegen we aan Woonpunt om een praktische infoavond rond energiezuinig verwarmen uit te werken. Dit resulteerde in de sessie op donderdag 1 december. Je komt er alles te weten over centrale of decentrale verwarming. Je ontdekt er ook of hernieuwbare energie haalbaar is voor jou. Voorkennis is niet nodig.”