Infoavond energiezuinig verwarmen in de bib

Zowat iedereen zijn budget kreunt onder de stijgende energieprijzen. Tijdens deze infoavond leer je hoe je zuiniger met energie kunt omspringen bij het verwarmen van je woning. Leer over de verschillende mogelijkheden en zorg zo voor een lagere energiefactuur en meer comfort. In deze sessie kom je alles te weten over centrale of decentrale verwarming. Je ontdekt er ook of hernieuwbare energie haalbaar is voor jou. Je bent welkom op donderdag 1 december om 19.30 uur in Bibliotheek Eernegem. Deze sessie is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via deze link.