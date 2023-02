Inbrekers slaan toe in gekende brouwerij Strubbe: "Voor 15.000 euro aan zeldzame reserveonderdelen en radiatoren gestolen”

IchtegemDe gekende brouwerij Strubbe in Ichtegem heeft maandagmorgen inbrekers over de vloer gekregen. De daders namen voor liefst 15.000 euro aan radiatoren en zeldzame reserveonderdelen mee. “Als onze vulmachine moet hersteld worden, geraken we mogelijk in de problemen”, zucht brouwer Stefan Strubbe. De politie Kouter is alvast een onderzoek gestart.

De inbrekers sloegen maandag tussen 4.30 en 5.30 uur toe. Ze begaven zich naar de achterzijde van de brouwerij op de Markt in Ichtegem en namen daar meer dan tien radiatoren mee. “Dat materiaal lag op de koer”, vertelt Stefan Strubbe, die samen met z’n neef Marc zaakvoerder is. “Op camerabeelden zie je de inbrekers over en weer lopen met materiaal. Wellicht hebben ze de radiatoren zien liggen en zijn ze daarna verder op rooftocht gegaan.”

Wisselstukken

De buit bestond immers niet enkel uit radiatoren. In een lokaal van de brouwerij konden de inbrekers ook heel wat ijzerstukken buitmaken. “Het gaat in totaal om een 200-tal elementen”, zegt Stefan. “Drukknoppen, ventielen, verlengkabels, buizen en inox reserveonderdelen van onze vulmachine. Vooral dat laatste is problematisch. Die wisselstukken hebben we indertijd over kunnen kopen van een collega-brouwer, die zijn machine wegdeed. Ze zijn zeldzaam en niet makkelijk te vinden. Voorlopig werkt onze vulmachine nog, maar als die zou moeten hersteld worden, geraken we mogelijk wel in de problemen.”

Camerabeelden

De brouwers zitten in zak en as na de inbraak. “Het is werkelijk schandalig”, foetert Stefan. “Wie verwacht dit nu in Ichtegem? Een viertal maanden geleden werden we al een slachtoffer van een gelijkaardige diefstal. Toen werden een hele hoop lege, kapotte vaten gestolen. Die konden ons veel minder schelen dan die reserveonderdelen. Maar dit... Het is ver gekomen. Momenteel komt onze werking gelukkig niet in het gedrang. We hebben wel al contact opgenomen met enkele handelaars in oud ijzer. Met de vraag of zij ons willen verwittigen, als ze zo’n wisselstukken binnenkrijgen.”

De lokale politie Kouter ging na de ontdekking van de inbraak de nodige vaststellingen doen in de brouwerij. Onder meer de beelden van de bewakingscamera’s werden meegenomen. “Maar daarop zijn slechts wat schimmen te zien”, zegt Stefan. “We hebben nu rondgevraagd in de buurt of er mensen zijn die nog over meer camerabeelden beschikken. Hopelijk levert dat een spoor op naar de daders.”

Volledig scherm Dit soort reserveonderdelen werden door inbrekers gestolen in brouwerij Strubbe in Ichtegem. © RV

