Inbreker maakt tienduizenden euro's aan geld en juwelen buit bij inbraak: "Mijn moeder is erna gestorven van verdriet”

Gemeentebe­stuur Ichtegem onderhan­delt met Batopin voor de mogelijke plaatsing van een geldauto­maat: “Er zullen op termijn misschien nog bankkanto­ren sluiten”

“Het is de taak van het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat Batopin één of meerdere geldautomaten plaatst in onze gemeente”. Aan het woord is gemeenteraadslid Ann Deseintebein (Vooruit) die zich zorgen maakt nu het aantal bankkantoren in Ichtegem blijft afnemen. “We zijn aan het bekijken wat er haalbaar is”, reageerde burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).