IN BEELD. Bietenstoet en onthulling van Sint-Maartensbeeld in Ichtegem

Oudenburg Bij drankenhan­del Huis Costenoble staat met Camille (24) en Ben (25) zesde generatie aan het roer: “Meteen ook eerbetoon aan opa”

Drankenhandel Huis Costenoble bestaat al sinds 1868, maar is nog steeds een begrip in Oudenburg en omstreken. Sinds kort hebben Camille Gombert (24) en haar vriend Ben Deroo (25) de leiding over het familiebedrijf. “Het was eerst niet de bedoeling dat ik de zaak overnam, maar ik wou het té graag”, vertelt Camille.

4 november