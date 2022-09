Ichtegemse Seniorenfeest met Lisa Del Bo en Salim Seghers

Ichtegem CD&V Ichtegem onthoudt zich in stemming over Bruwiersi­te en haalt zwaar uit naar WIT: “Dit was één lange aanval op onze partij”

Nadat het gemeentebestuur van Ichtegem onlangs zijn plannen bekendmaakte over het project Dorpshuis op de site van het Bruwierplein, kwam het dossier aan bod op de gemeenteraad. Tijdens de stemming over het bestek, de lastvoorwaarden en de raming die 4 miljoen euro bedraagt, onthield oppositiepartij CD&V zich. Dat gebeurde ook bij het agendapunt over de sloop van het oude gemeentehuis in Ichtegem. Fractieleider Frederiek Vermeulenhaalde vooral uit naar WIT die samen met Liberaal 2018 in de meerderheid zetelt.

