Ichtegemse Axelle Seys (29) is mucopatiënte: “Ik wil mensen bewust maken welke grote impact deze ziekte heeft op ons leven”

Ichtegem1.300 Belgen lijden aan mucoviscidose of taaislijmziekte, de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Een van hen is de Ichtegemse Axelle Seys (29) die naar aanleiding van de Europese Mucoweek getuigt en een oproep lanceert om de #mucosocks-campagne te steunen. “De meeste mensen denken dat muco enkel te maken heeft met de longen, maar het is zoveel meer dan dat.”

Wanneer werd de ziekte bij jou vastgesteld?

Axelle: “Aangezien mijn beide ouders drager zijn van het mucogen werd ik ermee geboren. Op heel vroege leeftijd werd bij mij de diagnose gesteld.

Hoe heb je dat ervaren als kind?

Axelle: “Op school voelde ik mij anders, maar ik heb nooit de stempel gewild om aanzien te worden als iemand met die ziekte. Ik kon niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding. Ik moest ook altijd veel eten en drinken tijdens de lessen en dat was natuurlijk ook een uitzondering in vergelijking met mijn klasgenoten. Om de 3 maanden moest ik op dinsdag op controle naar het ziekenhuis in Leuven. Soms moest ik een antibioticakuur van 2 weken volgen waardoor ik veel lessen miste, want Bednet bestond toen nog niet.

Heb je studies aangevat na je middelbare opleiding?

Axelle: “Ik wou Sociaal Werk volgen in Kortrijk maar praktisch gezien was dat heel moeilijk. Ik moest op 2 plekken een kinesist zoeken en veel medicatie meesleuren en ik heb dan beslist om die richting in Brugge te volgen. Al was hogeschool niet echt mijn ding. Na een jaar heb ik uiteindelijk mijn 7de specialisatiejaar in Oostende voltooid.”

Volledig scherm Axelle Seys met haar echtgenoot. © RV

Lukt het om een job uit te oefenen?



Axelle: “Ik werk 23 uur per week. Meer uren zouden niet lukken. Het is nu mijn 11de week sinds ik gestart ben met een nieuwe job. Ik werk 3 volle dagen in de week, maar na 2 dagen heb ik echt nood aan een dag rust doordat ik snel vermoeid raak.”

Waaruit bestaat je medicatie?

Axelle: “Bij elke maaltijd - zelfs een klein chocolaatje - moet ik Creon nemen. Dit zijn capsules kunstmatige pancreasenzymen die ervoor zorgen dat het eten beter verteerd kan worden. Dagelijks moet ik ook aerosollen en 2 keer per week ga ik naar de kinesist.”

Heb je al een evolutie vastgesteld bij jezelf?

Axelle: “Ik kijk enorm uit naar maart 2023 want dan ben ik 10 jaar ziekenhuisvrij op vlak van mijn longen. Dit is iets om behoorlijk trots op te zijn, want het gemiddelde is ongeveer 2 opnames per jaar. Ik heb een lichte vorm wat mijn longen betreft, maar het is vooral mijn pancreas die niet goed functioneert en daardoor heb ik ernstige spijsverteringsproblemen.”

Wat betekent deze Europese Mucoweek voor jou?

Axelle: “De meeste mensen denken dat muco enkel te maken heeft met de longen, maar het is zoveel meer. Er zijn namelijk ook gevolgen voor de neus en talrijke organen zoals de pancreas, de lever en de maag. Ik vind het belangrijk dat mensen zich daarvan bewust worden. Ze staan er niet altijd bij stil hoe ernstig deze ziekte is, want uiterlijk zie je soms niets aan een mucopatiënt. Maar de medicatie, de onderzoeken en de fysieke en mentale gevolgen zijn heel ingrijpend.”

Is er nog een taak weggelegd voor de overheid om de medicatie betaalbaarder te maken?

Axelle: “Uiteraard. Ze zouden Kaftrio voor iedereen toegankelijk moeten maken. Ik kom ook niet in aanmerking voor het geneesmiddel, want ik heb 2 genmutaties die niet zo frequent zijn. Ik kon wel deelnemen aan een studie, maar daarvoor zou ik elke week naar Leuven moeten gaan, wat echt heel vermoeiend zou zijn. Dat is heel jammer, want ik hoor van andere patiënten dat het effect van dit medicijn indrukwekkend is.”

Hoe is het voor jouw echtgenoot om met een mucopatiënte te leven?

Axelle: “Ik kan het huishouden niet runnen zoals een gezond persoon. Ik ben al 10 jaar samen met Kenny en we zijn ondertussen al 4 jaar gehuwd. Van bij het begin van onze relatie heb ik hem verteld dat ik aan mucoviscidose lijd.”

Jouw burgemeester schaarde zich meteen achter de actie?

Axelle: “Ik stuurde een mailtje naar Lieven Cobbaert en de dag zelf kreeg ik nog antwoord dat hij de #mucosocks-campagne steunt. Maandag werd ik ontvangen op zijn kantoor en trok hij een sok uit de collectie aan. Ik hoop dat veel mensen zo’n paar sokken zullen kopen via www.mucoweek.be. De integrale opbrengst van deze collectie gaat naar wetenschappelijk onderzoek rond mucoviscidose in België.”

Volledig scherm Axelle Seys samen met de Ichtegemse burgemeester Lieven Cobbaert met de mucosokjes. © RV

Muco in cijfers

Er zijn 1.362 personen met muco in ons land.

1 op 20 Belgen is drager van het mucogen en kan de ziekte doorgeven aan zijn of haar kinderen.

Elke 10 dagen wordt ergens in ons land een kind met muco geboren.

De therapie om de symptomen te bestrijden, neemt dagelijks tot 4 uur in beslag.

Er zijn meer dan 2.000 verschillende mutaties van muco bekend.

De gemiddelde levensverwachting voor personen met muco ligt tussen de 43 en 53 jaar.

Volledig scherm De integrale opbrengst van de verkoop van de sokken gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose in België. © RV

