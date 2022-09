Ichtegemnaars Michaël Broucke en Louis Bout willen kortfilm maken over de oorlog en zoeken daarvoor 7.500 euro

IchtegemIchtegemnaars Michaël Broucke en Louis Bout zijn een crowdfundingactie gestart voor de opnames van hun kortfilm ‘Carnyx’. Het script van 30 bladzijden is klaar, de hoofdcast is ingevuld en de zoektocht naar geschikte locaties is afgerond. “We hebben natuurlijk veel historische kostuums nodig en daar is een groot budget voor nodig dat we jammer genoeg niet zelf kunnen ophoesten”, zegt Michaël, die al flink wat ervaring heeft met artwork, regie, montage en postproductie.

De twee vrienden hebben allebei een gezonde portie interesse in de Eerste Wereldoorlog. Dat kwam al in 2012 tot uiting met de kortfilm ‘Velsique 1917’ die diende als kampuitnodiging voor KSA Ichtegem. Tijdens de voorbije jaren hield Michaël zich intensief bezig met diverse filmopdrachten zoals ‘Ruus Buus Buus’, een 3-delige reeks over de figuur Sint-Maarten, en ook de filmpjes die tijdens de voorstellingen van de Ichtegemse Revue getoond worden zijn van zijn hand. Louis speelde nu en dan eens mee in die producties. Tijdens hun recentste samenwerking ontstond de gedachte om de handen in elkaar te slaan voor een project rond hun gezamenlijke passie. “We lieten ons inspireren door het dagboek van een Vlaamse Piot. Daaruit leerden we al snel de taal die toen gesproken werd en details waarover we nooit hadden nagedacht. De combinatie van het dagboek, pen, papier en menig flessen bier bleek ideaal te zijn om tot het verhaal van ‘Carynx’ te komen, waar we allebei wild van zijn”, lacht Louis.

Geen kaki maar neon

Het verhaal gaat over de ‘duality of men’. De Eerste Wereldoorlog was niet enkel een conflict tussen naties, maar er heerste ook een onderlinge strijd bij de manschappen. “Het draait rond een groep West-Vlaamse patrouilleurs, een soort van special forces uit die tijd. Ze werden voornamelijk ingeschakeld om informatie in te winnen over de Duitse bezetter, maar ook om bijvoorbeeld krijgsgevangenen op te sluiten. Niet enkel de constante dreiging van de vijand speelt hen parten, maar ook de conflicten tussen de soldaten komt sterk naar voren in onze kortfilm”, onthult Michaël. ‘Carnyx’ is een western, maar dan zonder het Amerikaanse accent, geënsceneerd in het kapotgeschoten Vlaanderen en niet op een verre prairie. We krijgen een verhaal van hoop, wantrouwen, verraad en wraak waarbij er geen helden zijn. Het tweetal wil breken met de traditionele look van het genre en gaat voor een meer gestyleerd en futuristisch uitzien. Louis: “Denk aan een mix van ‘Bladerunner 2049’, ‘The Batman’ en ‘Stranger Things’. Ook al speelt het verhaal zich af in een donkere periode waar er nog geen sprake was van neon, we gaan voor de alomtegenwoordige eightieslook. We trekken die lijn ook door in de soundtrack waarbij we kiezen voor synthesizermuziek uit diezelfde jaren.”

Iedereen die meewerkt aan ‘Carnyx’ doet dat op vrijwillige basis. Maar door de omvang van het project lopen de kosten desondanks hoog op. “De grootste hap uit ons budget zal de huurkost van kostuums en uniformen zijn, net als de opzet van de filmlocaties zoals de bouw van de loopgraven en de huur van tenten”, zegt Michaël. “Daarnaast hebben we natuurlijk ook visagie, decorstukken en rekwisieten nodig. We hebben een budget van 7.500 euro voor ogen. Dat is het absolute minimum voor een kortfilm van dit kaliber. Alles boven dat bedrag zorgt er voor dat we film nog beter kunnen maken.” Het is de bedoeling dat de opnames starten zodra dit budget verzameld is. De streefdatum is symbolisch 11 november. Er wordt 1 draaidag per maand gepland en in totaal zouden er 7 volledige draaidagen zijn. Bij de cast duiken diverse bekende gezichten uit de Ichtegemse Revue op. Men is wel nog op zoek naar enkele figuranten.

Mensen die het project van Michaël en Louis willen steunen, kunnen een bedrag storten via het rekeningnummer BE54 0689 0476 4897. Meer info vind je op de Facebookpagina Carnyx. Iedereen die 25 euro stort, krijgt een zitje tijdens de première op een unieke locatie en wordt vermeld in de aftiteling van de film die in het najaar 2023 gelanceerd zou worden.

