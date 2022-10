Ichtegem viert Sint-Maarten met uitgebreid programma: “Na de traditionele Bietenstoet zullen we een gloednieuw Sint-Maartensbeeld onthullen”

“Sint-Maarten is in Ichtegem traditioneel een feest voor jong en oud en een diep gewortelde traditie”, vertelt schepen van cultuur Celesta Muylle. “Op vrijdag 4 november trappen we de festiviteiten af met de traditionele, sprookjesachtige Bietenstoet. We vertrekken om 18.30 uur aan Huis Dekeyser, waar we ook opnieuw zullen aankomen”. En die aankomst gaat dit jaar niet onopgemerkt voorbij. “Op vraag van de Werkgroep Sint-Maarten, die jaarlijks mee zijn schouders zet onder het volledige Sint-Maartensprogramma, onthullen we na de Bietenstoet een gloednieuw Sint-Maartensbeeld”, verduidelijkt de schepen van cultuur. “Met de werkgroep Sint-Maarten wilden we graag de bijzondere band tussen Ichtegem en het Sint-Maartensgebeuren vastleggen”, zegt Hannes Hosten, lid van de werkgroep Sint-Maarten. “Het kunstwerk, De Ruusbuzers, maakt dit mogelijk. Kunstenaar Koen Vandewalle, beter bekend als Carving Koen, een kettingzaagkunstenaar uit Zerkegem, maar met roots in Eernegem, maakte het speciaal voor ons. Het beeld zal jaarlijks in de Sint-Maartensperiode voor Huis Dekeyser geplaatst worden”, aldus Hannes. Nadien is er allerlei animatie voorzien in de tuin van Huis Dekeyser en de lokale verenigingen zorgen voor een heus smuldorp.