Ichtegem verwelkomt nieuwe inwoners met feestelijk event

Oostende Uitbrei­ding flitszone in Oostende

Enkele maanden terug werd in Oostende de controle op de zone 30 verder uitgerold om de verkeersveiligheid in de stad te verhogen. Vanaf heden zal er nu ook controle zijn, niet enkel waar het voordien zone 30 was, maar ook op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

8 januari