Ichtegem stelt zijn elektrische deelauto voor en burgemeester Lieven Cobbaert doet alvast een testritje

“Regenwater stroomt gewoon weg in riolen”: raadslid De Keyser scherp voor nieuwe woonbuurt bij Tuinwijk

De bestaande waterpartij in de nieuwe verkaveling bij de Tuinwijk in Diksmuide doet zijn werk niet. De drainagebuis was een verloren investering en het blijft wachten op de oplevering van de verkaveling. Oppositieraadslid Eric De Keyser (Vooruit) was niet mals met zijn kritiek in dat dossier. Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) heeft niet meteen een oplossing.

10 mei