Ichtegem organiseert opnieuw een sportieve ‘Ladies Night’

Gezins­fiets­tocht voor ‘Het Jaar van Richard’ in Ichtegem

2023 is ‘Het Jaar van Richard’ in Ichtegem. De gemeente brengt hulde aan de plaatselijke wielerlegende, die 75 jaar geleden overleed in Zwitserland. Op zaterdag 29 april gaat de tweede etappe van het huldigingsprogramma van start: de gezinsfietstocht ‘Het Jaar van Richard – Samen maken we zijn droom waar’.