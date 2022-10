Ichtegem neemt deel aan Reveil

“Daarom organiseren we vanuit het lokaal bestuur opnieuw verschillende ingetogen muziekmomenten op al onze begraafplaatsen”, zegt schepen van cultuur Celesta Muylle. “ ’De Reke van 1’ of ook wel ‘The One For The Road Band’ speelt twee concerten op de nieuwe begraafplaats in Eernegem. In Ichtegem brengt fanfare Sint-Cecilia aangepaste sfeermuziek. Een doedelzakspeler van de West Coast Pipe Band zorgt voor kippenvel in Bekegem en op de oude begraafplaats in Eernegem”.