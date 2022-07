Ichtegem is klaar voor zijn jaarlijkse Scapulierkermis

Snaaskerke Bestuurder lichtge­wond nadat wegdek omhoog komt door warmte

In de Schorre-molenstraat in Snaaskerke, Gistel, is dinsdagnamiddag een stuk van het wegdek omhoog gekomen door de warmte. Een 41-jarige Gistelnaar werd in z'n wagen verrast door de plotse hindernis en raakte zelfs lichtgewond.

14 juli