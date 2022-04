Ichtegem heeft nu ook zijn regenboogzebrapad: “Iedereen moet hier gelijke kansen krijgen”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboogzebrapad aanleggen en onderhouden, als het lokaal bestuur dat vraagt. Dat gebeurde deze ochtend in Ichtegem waar de gekleurde strepen op het wegdek voor het Administratief Centrum in Eernegem geplaatst werden.

In een reactie zegt Burgemeester Lieven Cobbaert dat zijn gemeente al langer vragende partij was voor de aanleg van een dergelijk zebrapad. Begin 2021 hebben we vanuit het college de vraag gesteld aan onze diensten en aan de verkeerscommissie om hiertoe een voorstel uit te werken. Hij vindt het belangrijk dat er gekozen werd voor een zichtbare plaats waar veel mensen voorbijkomen en dat is zeker het geval in de Stationsstraat vlakbij de Markt van Eernegem.

Geen plaats voor discriminatie

“Dit zebrapad heeft een hoge symbolische waarde”, vervolgt Cobbaert. “Ichtegem is immers een gemeente waar de strijd tegen discriminatie hoog in ons vaandel staat. Zowel fysieke als verbale agressie in dit kader moet op alle mogelijke manieren bestreden worden.”

“Met deze realisatie willen we als gemeente nog meer aandacht vragen voor diversiteit, gelijke kansen en acceptatie van de LGBTQI+ - gemeenschap” vertelt schepen voor gelijke kansen, Willy Hosten. “Reeds vele jaren werken we mee aan de vlaggenactie, waarbij we de regenboogvlaggen uithangen in elk van de deelgemeenten. Het zebrapad versterkt onze blijk van solidariteit in de strijd tegen holebi- en transgenderfobie.