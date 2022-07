Ichtegem heeft nu ook een Instagramaccount: "We willen inzetten op beleving”

“Op Instagram willen we tonen waarom het leuk is om in Ichtegem te vertoeven en natuurlijk zullen we de jongeren nog meer aanspreken via dit middel”, zegt Roose. Daarnaast zal deze account af en toe ook toevertrouwd worden aan externen zoals de curatoren van het SPOOR Kunstfestival 2022 of jeugdanimatoren om een kijkje achter de schermen te bieden. Ichtegem lanceert tenslotte een oproep naar zijn inwoners en bezoekers om foto’s te taggen via #VisitIchtegem.