Ichtegem geeft gratis gevelplanten aan zijn inwoners

Ostend Beach doet tempera­tuur nog meer stijgen: “Recordedi­tie met 20.000 bezoekers over drie dagen”

De dertiende editie van Ostend Beach mag volgens organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans nu al een succes genoemd worden. “We zullen morgenavond, na drie dagen feesten, afronden met om en bij de 20.000 festivalgangers.” Er viel dan ook heel wat te beleven met 125 internationale artiesten op vijf podia. “Het is de eerste keer dat we komen, maar volgend jaar kopen we zeker een weekendticket”, reageerden drie vriendinnen uit Kortenaken. Wij gingen de sfeer opsnuiven.